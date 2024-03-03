Умар Нурмагомедов победил казахстанца Алмахана единогласным решением судей

Российский боец легчайшего веса Умар Нурмагомедов одержал победу над казахстанцем Бекзатом Алмаханом в поединке главного карда турнира UFC Fight Night 238, который проходит в Лас-Вегасе (США).

Нурмагомедов выиграл трехраундовый поединок единогласным решением (30-25, 30-26, 30-26).

Умар Нурмагомедов одержал 17-ю победу в профессиональной карьере в ММА, 28-летний боец еще ни разу не потерпел поражение.

У 26-летнего Алмахана 2 поражения и 16 побед в ММА. Бой против Нурмагомедова стал для него дебютным в UFC.

Умар Нурмагомедов — троюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.