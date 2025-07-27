Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Де Риддер раздельным решением судей победил Уиттакера в главном бою UFC в Абу-Даби

Сергей Разин
корреспондент

Голландский боец Ранье де Риддер в главном поединке UFC on ABC в Абу-Даби победил австралийца Роберта Уиттакера.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой де Риддера раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой прошел в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ), «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.

На счету 34-летнего де Риддера 21 победа и 2 поражения. У 34-летнего Уиттакера 26 побед и 9 поражений.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ренье де Риддер
Роберт Уиттакер
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В подконтрольной ВСУ части Харьковской области зафиксировали случаи заражения холерой
Что произошло за день 18 августа. Главное
Как «Реал» отбил затраты на новых звезд. Эта схема Переса гениальна
ВАР поставил пенальти, Соболев забил дважды, Глушенков довел дело до разгрома. Что случилось в матче «Зенит» &#8212; «Динамо»
У границ Калининградской области заметили три натовских самолета-разведчика
«Доктора, которые лечили отца, просто идиоты...» Не стало сына Эдуарда Стрельцова Игоря
Популярное видео
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Спорт и беременность: все «за» и «против» в подкасте Ксении Шойгу
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
Первое интервью Вячеслава Войнова в «Амуре»
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Махачев — о смещении с первой строчки в рейтинге UFC: «Это маркетинг»

Петр Ян после победы над Макги пришел на пресс-конференцию с российским флагом
Новости
RSS RSS
Все новости