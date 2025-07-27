Де Риддер раздельным решением судей победил Уиттакера в главном бою UFC в Абу-Даби

Голландский боец Ранье де Риддер в главном поединке UFC on ABC в Абу-Даби победил австралийца Роберта Уиттакера.

Поединок в среднем весе продлился все пять раундов и завершился победой де Риддера раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47). Бой прошел в спортивном комплексе «Этихад Арена» в Абу-Даби (ОАЭ), «СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию турнира.

На счету 34-летнего де Риддера 21 победа и 2 поражения. У 34-летнего Уиттакера 26 побед и 9 поражений.