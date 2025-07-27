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Махачев — о смещении с первой строчки в рейтинге UFC: «Это маркетинг»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев ответил на вопросы во время турнира UFC on ABC 9 в Абу-Даби.

В начале июля испано-грузин Илия Топурия сместил Махачева с первого места в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Соскучился по боям? Еще не успел соскучиться. Сегодня приехал поддержать наших ребят, очень хорошие бои. Жаль, что Саид был близко, но не смог победить.

Смещение с первой строчки p4p — это маркетинг. Они делают это специально, чтобы разогреть бой [с Джеком Делла Маддаленой]. У людей уже есть интерес к этому бою, значит они делают правильно, а мы будем бороться за первое место в рейтинге.

Когда ждать в октагоне? У нас уже на процентов 90 есть договоренность. Наверное, в ноябре», — сказал Махачев в видео UFC Eurasia.

В середине мая 2025-го Махачев отказался от титула чемпиона в легком весе и перешелв полусредний, чтобы провести бой с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой. 33-летний россиянин за карьеру одержал 27 побед и потерпел 1 поражение в ММА.

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Ислам Махачев
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