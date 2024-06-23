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Корешков прокомментировал победу Шары Буллета над Антонио Троколи

Виктория Кравченко
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Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков прокомментировал победу Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет) над Антонио Троколи.

«Нормальный бой, мне было интересно его посмотреть. Конечно, результат был предсказуем, но бразилец неплохо дрался в первом раунде, учитывая, что он вышел на коротком уведомлении. Как только Троколи устал, Шарабутдин сразу воспользовался этим и поймал его коленом, а забить оставалось уже делом техники», — цитирует Корешкова «РБ Спорт».

Поединок состоялся 22 июня в Саудовской Аравии на турнире UFC, Шара выиграл нокаутом в третьем раунде.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-koreshkov-hochetsya-posmotret-boj-shary-bulleta-s-bolee-sil-ny-m-sopernikom/
Андрей Корешков
Антонио Троколи
Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет)
ММА
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