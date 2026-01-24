UFC ввел новый бонус за досрочную победу и удвоил основные награды

UFC внес изменения в систему бонусных выплат. Организация удвоила размер основных бонусов и ввела новый бонус за досрочную победу в поединке. Об этом сообщает издание SBJ со ссылкой на главу UFC Дану Уайта.

Новые правила начнут действовать с турнира UFC 324, который пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 25 января по московскому времени.

Согласно изменениям, бонусы для участников «Лучшего боя вечера», а также для двух бойцов, признанных авторами «Лучших выступлений» турнира, будут увеличены с 50 тысяч до 100 тысяч долларов каждый.

Кроме того, в UFC ввели дополнительный бонус в размере 25 тысяч долларов. Его будут получать бойцы, которые одержали досрочную победу в своем поединке, но при этом не стали обладателями одного из двух главных бонусов вечера.