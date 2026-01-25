Умар Нурмагомедов — Дейвисон Фигейредо: онлайн-трансляция боя UFC 324

Началась трансляция боя между Умаром Нурмагомедовым и Дейвисоном Фигейредо в рамках UFC 324

Россиянин Умар Нурмагомедов проводит бой с Дейвисоном Фигейредо из Бразилии на турнире UFC 324. Шоу проходит на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Нурмагомедов — Фигейредо

30-летний Умар Нурмагомедов имеет рекорд в ММА — 19 побед и одно поражение. На счету 38-летнего Фигейредо — 25 побед, пять поражений и одна ничья.

Турнир UFC 324 показывают телеканал и сайт «Матч ТВ», телеканал «Матч! Боец», платформы UFC Fight Pass, «Кинопоиск» и Okko.

За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».