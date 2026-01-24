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24 января, 23:45

Джастин Гейджи — Пэдди Пимблетт: онлайн-трансляция боя UFC 324 начнется ориентировочно в 7.00 мск

Гейджи и Пимблетт проведут поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе 25 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джастин Гейджи.
Фото Getty Images

Американский боец Джастин Гейджи и британец Пэдди Пимблетт проведут поединок за пояс временного чемпиона UFC в легком весе в ночь с 24 на 25 января. Турнир UFC 324 пройдет на арене T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Начало главного боя — ориентировочно в 7.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 324.

ММА UFC: Гейджи — Пимблетт

37-летний Гейджи имеет в профессиональном рекорде 26 побед и пять поражений. На счету 31-летнего Пимблетта — 23 победы и три поражения.

В полном объеме турнир показывают платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru, начало эфира — 1.00 по московскому времени. Прямой эфир боев основного и предварительного карда также проведет телеканал «Матч ТВ» (ТВ и сайт), платформы «Кинопоиск» и Okko, начало — в 3.00 мск.

Турнир UFC 324, 25&nbsp;января 2026 года: Джастин Гейджи (Гэтжи)&nbsp;&mdash; Пэдди Пимблетт, Умар Нурмагомедов&nbsp;&mdash; Дейвесон Фигередо.Умар Нурмагомедов против бразильской легенды, Гейджи и Пимблетт в бою за титул: онлайн-трансляция UFC 324
За результатами вечера смешанных единоборств можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».
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Джастин Гейджи
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