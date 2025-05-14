UFC в Баку: дата проведения турнира и время начала боев

В Баку состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night

UFC проведет турнир в столице Азербайджана Баку в субботу, 21 июня. Событие примет арена Baku Crystal Hall (Кристальный зал).

Начало основного карда — в 22.00 по московскому времени, предварительного карда — в 19.00.

Пока в карде запланированы девять поединков. Турнир возглавляет бой Джамала Хилла и Халила Раунтри-младшего.

Американцы Хилл и Раунтри выступают в полутяжелом весе. Джамал одержал 12 побед и потерпел 3 поражения в профессиональных ММА, включая проигрыш Иржи Прохазке в январе этого года. В рекорде Раунтри — 14 побед и 6 поражений, в предыдущем бою в октябре 2024 года он уступил обладателю пояса Алексу Перейре.

В число участников вошли россияне Тагир Уланбеков, Дарья Железнякова, Ризван Куниев и Ирина Алексеева.

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