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14 мая 2025, 01:22

Топурия проведет бой против Оливейры на турнире UFC 317

Евгений Козинов
Корреспондент
Илия Топурия.
Фото Global Look Press

Промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) объявил кард турнира UFC 317, который состоится в Лас-Вегасе в ночь на 29 июня.

В главном событии бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия подерется с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

28-летний грузин за карьеру одержал 16 побед в 16 поединках. На счету 35-летнего бразильца 35 побед и 10 поражений (также один бой остался без результата).

Также на UFC 317 российский боец Роман Копылов проведет бой против бразильца Пауло Косты. 33-летний россиянин имеет рекорд 14-3, а у 34-летнего бразильца — 14-4.

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Илия Топурия
Роман Копылов
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