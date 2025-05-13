Турнир UFC с главным боем Бернс vs. Моралес пройдет в Лас-Вегасе ночь на 18 мая

Турнир UFC Fight Night 256 (UFC Vegas 106) состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 17 на 18 мая. Событие пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC Fight Night 256

Вечер ММА начнется с боев предварительного карда в 23.00 17 мая по московскому времени, главный кард — в 2.00 мск 18 мая.

В качестве главного события вечера запланирован бой в полусреднем весе между бразильцем Гилбертом Берсом и бойцом из Эквадора Майклом Моралесом. В соглавном поединке сойдутся шотландец Пол Крейг и бразилец Родолфо Беллато.

Кто еще выступает на UFC Fight Night 256

В главном карде турнира состоятся пять поединков. Один из них — в среднем весе между узбекским бойцом Нурсултоном Рузибоевым и американцем Дастином Штольцфусом.

Кард боев UFC Fight Night 256

Главный кард

Гилберт Бернс (22-8) — Майкл Моралес (17-0)

Пол Крэйг (17-9-1) — Родолфо Беллато (12-2-1)

Содик Юсуфф (13-4) — Майрон Сантос (15-1)

Нурсултон Рузибоев (35-9-2-2) — Дастин Штольцфус (16-6)

Джулиан Эроса (31-11) — Мелкизаэл Коста (23-7)

Предварительный кард

Матеус Камило (9-2) — Габриэль Грин (11-5)

Тиаго Мойзес (19-8) — Джаред Гордон (20-7-0-1)

Ядиер Дель Валле (8-0) — Коннор Мэттьюс (7-3)

Луана Сантос (8-2) — Тайнара Лисбоа (7-2)

Дениз Гомес (10-4) — Элис Рид (8-4)

Карлос Эрнандес (10-4) — Юн Сун Пак (9-0)

Луана Пиньейро (11-4) — Тиша Пеннингтон (14-7)

Где смотреть UFC Fight Night 256

Турнир в полном объеме будут показывать официальное приложение UFC Fight Pass и канал «Матч! Боец» (на платной основе). Старт трансляции — в 23.00 17 мая.

Главный кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно). Кроме того, главные бои вечера можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (в ретрансляции федерального телеканала). Начало эфира — 00.45 мск 18 мая.

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 256 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.