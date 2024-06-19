UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: полный кард боев турнира
Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.
В главном событии вечера российский боец Икрам Алискеров проведет поединок против австралийца Роберта Уиттакера. Планировалось, что вместо россиянина выступит непобежденный чеченский боец Хамзат Чимаев, но он снялся из-за пищевого отравления. В со-главном поединке октагон разделят россияне Сергей Павлович и Александр Волков. Также в главном карде состоится бой Шарабутдина Магомедова из России и немецкого бойца Жоилтона Люттербаха.
Основной кард UFC on ABC 6
- Хамзат Чимаев (ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия)
- Сергей Павлович (Россия) vs Александр Волков (Россия)
- Джонни Уокер (Бразилия) vs Волкан Оздемир (Швейцария)
- Дэниел Родригез (США) vs Келвин Гастелум (США)
- Жоилтон Люттербах (Германия) vs Шарабутдин Магомедов (Россия)
- Мелсик Багдасарян (Армения) vs Мухаммад Наимов (Таджикистан)
Прелимы
- Брендсон Рибейро (Бразилия) vs Магомед Гаджиясулов (Бахрейн)
- Монтел Джексон (США) vs Фарид Башарат (Афганистан)
- Денис Тюлюлин (Россия) vs Абу Азайтар (Марокко)
- Ринат Фахретдинов (Россия) vs Николас Далби (Дания)
- Джаред Гордон (США) vs Насрат Хакпараст (Марокко)
- Муин Гафуров (Таджикистан) vs Кунг Хо Канг (Республика Корея)
- Чан Хо Ли (Республика Корея) vs Сяо Лон (Китай)
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