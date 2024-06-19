Шара Буллет: «Хочу, чтобы на меня чемпионский пояс надел Владимир Путин»

Средневес UFC Шарабутдин «Шара Буллет» Магомедов (13-0) в интервью «СЭ» заявил, что ему было бы приятно получить чемпионский пояс UFC из рук президента России Владимира Путина.

— Порой случается, что чемпионский пояс на бойца надевает не Дана Уайт, а, допустим, какой-то известный спортсмен, бывший боец. Вот если, опять же, фантазировать, ты становишься чемпионом UFC, от какого бойца ты хотел бы получить этот чемпионский пояс?

— Какой боец ММА? Не знаю. От Путина.

Магомедов подерется с Жоилтоном Луттербахом (38-10) 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.