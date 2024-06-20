UFC Уиттакер — Алискеров и Павлович — Волков: кард боев турнира в Саудовской Аравии 22 июня
Турнир UFC on ABC 6 пройдет в субботу, 22 июня. Вечер ММА впервые в истории промоушена состоится в спортивном комплексе Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало — в 19.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 22.00 мск.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. В прямом эфире следить за UFC on ABC 6 можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также смотреть бой можно на онлайн-сервисе UFC Fight Pass.
Основной кард UFC on ABC 6
- Икрам Алискеров (ОАЭ) vs Роберт Уиттакер (Австралия)
- Сергей Павлович (Россия) vs Александр Волков (Россия)
- Джонни Уокер (Бразилия) vs Волкан Оздемир (Швейцария)
- Дэниел Родригез (США) vs Келвин Гастелум (США)
- Жоилтон Люттербах (Германия) vs Шарабутдин Магомедов (Россия)
- Мелсик Багдасарян (Армения) vs Мухаммад Наимов (Таджикистан)
В матч-центре «СЭ» можно следить за формальными событиями и результатами поединков UFC. Там же можно ознакомиться со статистикой, биографией и другой основной информацией о бойцах.
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