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Сегодня, 18:45

Корешков объяснил, за счет чего Волков победит Павловича на турнире в Эр-Рияде

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков предположил, каким будет итог поединка между Александром Волковым и Сергеем Павловичем.

«Волков — андердог по котировкам, но мне кажется, что он победит. Не в обиду Сергею, который также является классным бойцом. У Александра больше опыта. У него есть опыт работы с Павловичем. Он мне видится фаворитом. Тем более на его стороне будет преимущество в поздних раундах. Его антропометрия больше способствует встрече на всей дистанции. Александр хорошо дышит и опасность от него не уменьшается от раунда к раунду. Хотя не исключаю победы Павловича в первом раунде. У него большая мощь, порыв, дурь. Он много боев выиграл», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Поединок Павловича и Волкова пройдет 22 июня на турнире UFC в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Источник: Metaratings.ru.
Александр Волков
Андрей Корешков
Сергей Павлович
ММА
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