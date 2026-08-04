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4 августа, 07:50

UFC сообщил о смерти 34-летнего бойца Насименто

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) в социальных сетях сообщила о смерти бойца Аллана Насименто. Бразильцу, выступавшего в легчайшей весовой категории, было 34 года.

«Утром в понедельник, 3 августа, боец наилегчайшего веса Аллан Насименто был найден без сознания после предполагаемого сердечного приступа во сне. Несмотря на все усилия прибывшей медицинской бригады, врачи констатировали его смерть на месте. Искренние соболезнования семье, друзьям, товарищам по команде и всем близким Аллана в это тяжёлое время», — говорится в сообщении UFC.

Насименто за карьеру одержал 22 победы и потерпел 7 поражений в смешанных единоборствах. В UFC у него 6 боев, в которых одержал 4 победы при 2 поражениях.

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