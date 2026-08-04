Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

4 августа, 17:25

UFC потерял 30 миллионов долларов на проведении турнира в Белом доме

Сергей Ярошенко

Компания TKO Group Holdings понесла убытки в размере 30 миллионов долларов от проведения турнира UFC Freedom 250 в Белом дом, сообщает MMAFighting.

По информации источника, изначально расходы на проведение турнира оценивались примерно в 60 миллионов долларов, однако часть затрат удалось компенсировать благодаря спонсорским соглашениям и другим партнерским контрактам.

При этом общая выручка UFC во втором квартале 2026 года выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доходы от медиаправ увеличились на 64,7 миллиона долларов благодаря соглашению с Paramount.

UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня по московскому времени на Южной лужайке Белого дома. Турнир был приурочен к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-летию страны.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Пальцев ссорится с легендой красно-белых, а Даку хочет замахнуться на чемпионство. Что происходит перед матчем «Спартак» &#8212; «Краснодар»
Друг Усольцевых рассказал о подробностях аудиосообщения от Ирины
В Минцифры сообщили об отсутствии планов ограничить доступ детей в соцсети
У трансфера Даку в «Спартак» только один недостаток. Но и он должен стать козырем
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
В результате авиаударов Израиля по югу Ливана полностью разрушен жилой дом
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
«Волейбол. Наши чемпионы» | Татьяна Гонобоблева
Каким должно быть сердце спортсмена
Каким должно быть сердце спортсмена
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
Куда перейдет Кузнецов / Глотов в СКА / трансферы КХЛ
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Волейбол. Наши чемпионы» | Анатолий Чинилин
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
Странный переход Глотова. Вернется ли Кузнецов в «Трактор»?
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
«Салават Юлаев» попрощался с Евгением Кузнецовым
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC сообщил о смерти 34-летнего бойца Насименто

Бой Яира Родригеса и Жана Силвы возглавит турнир UFC Fight Night 288 в сентябре
Новости
RSS RSS
Все новости