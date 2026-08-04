UFC потерял 30 миллионов долларов на проведении турнира в Белом доме

Компания TKO Group Holdings понесла убытки в размере 30 миллионов долларов от проведения турнира UFC Freedom 250 в Белом дом, сообщает MMAFighting.

По информации источника, изначально расходы на проведение турнира оценивались примерно в 60 миллионов долларов, однако часть затрат удалось компенсировать благодаря спонсорским соглашениям и другим партнерским контрактам.

При этом общая выручка UFC во втором квартале 2026 года выросла на 29 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доходы от медиаправ увеличились на 64,7 миллиона долларов благодаря соглашению с Paramount.

UFC Freedom 250 прошел в ночь на 15 июня по московскому времени на Южной лужайке Белого дома. Турнир был приурочен к 80-летию президента США Дональда Трампа и 250-летию страны.