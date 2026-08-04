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4 августа, 07:09

Махачев хочет победить Гэрри досрочно

Евгений Козинов
Корреспондент

Чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев намерен досрочно завершить бой с ирландцем Иэно Гэрри на турнире UFC 330, который пройдет 15 августа в Филадельфии.

«В этом бою я буду больше рисковать, потому что люблю побеждать досрочно. Честно говоря, думаю, что с первого же перевода в партер у меня появится шанс закончить бой. Я видел его борьбу в партере — она не очень хороша. У него хороший удар, длинные руки, он отлично держит дистанцию и постоянно отходит назад. Но как только я переведу его в партер — бой будет закончен», — приводит BJ Penn слова Махачева.

На счету 34-летнего Махачева 28 побед и 1 поражение в смешанных единоборствах. У 28-летнего Гэрри — 21 победа 1 и поражение.

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Ислам Махачев
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