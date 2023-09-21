Турнир UFC Fight Night 228 в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex» пройдет в ночь на воскресенье, 24 сентября. Главным событием вечера станет поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом. В соглавном событии сойдутся бойцы полулегкого веса Брайс Митчелл и Дэн Иге.

Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда начнутся не ранее 02:00. Таким образом, главное событие вечера Физиев — Гамрот состоится около 04:00 (мск).

В полном объеме турнир покажет специализированная платформа промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке). На телевидении прямую трансляцию проведут телеканалы «Матч! Боец» и «Матч ТВ».

UFC Физиев — Гамрот: кард турнира — главные бои вечера и время начала