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Сегодня, 23:00

Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот: время начала и трансляция боя UFC Fight Night

Бой Физиев — Гамрот пройдет 24 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матеуш Гамрот.
Фото Global Look Press

Поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом на UFC Fight Night 228 состоится в ночь на воскресенье, 24 сентября в городе Энтерпрайз на арене «Apex». Поединок станет гавным событием вечера. В соглавном событии сойдутся бойцы полулегкого веса Брайс Митчелл и Дэн Иге.

Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 2:00 (мск).

Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 228 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

30-летний Физиев дебютировал в UFC с поражения, однако затем одержал шесть побед подряд. В последнем поединке в марте эта серия прервалась, так как боец уступил Джастину Гэтжи решением большинства судей.

32-летний Гамрот в 2011 году перешел в смешанные единоборства, на профессиональный уровень вышел только в 2012-м. В 2016-м он стал чемпионом KSW в легком весе, защитил титул четыре раза. В 2020 году боец перешел в UFC, где дебютировал с поражения. В последнем поединке в марте раздельным решением судей одолел Джэлина Тернера.

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UFC, Физиев — Гамрот: время начала и трансляция турнира
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