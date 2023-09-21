UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на 24 сентября

Турнир серии UFC Fight Night 228 в Лас-Вегасе пройдет в ночь на воскресенье, 24 сентября. Бои пройдут в городе Энтерпрайз (США) на арене «Apex». Главным событием вечера будет рейтинговый поединок в легком весе (до 70,3 кг) между азербайджанцем Рафаэлем Физиевым и поляком Матеушем Гамротом. В соглавном событии сойдутся бойцы полулегкого веса Брайс Митчелл и Дэн Иге.

Предварительный кард турнира начнётся в 23:00 мск, бои основного карда — в 2:00 (мск).

Главный кард турнира UFC Fight Night 228:

Рафаэль Физиев — Матеуш Гамрот;

Брайс Митчелл — Дэн Иге;

Марина Родригес — Мишель Уотерсон;

Брайан Баттл — Эй Джей Флетчер;

Рикардо Рамос — Чарльз Журден.

Смотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 228 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.