Турнир UFC on ESPN 54 начался на многоцелевой крытой арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штата Нью-Джерси (США). Открывают вечер ММА прелимы, основной кард ожидается в 05.00 по московскому времени. Главным событием ивента станет женский поединок между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро. Также в турнире участвует Виктория Дудакова, россиянка проведет поединок против Мелиссы Гатто из Бразилии.

Эфир на телеканале «Матч! Боец» и на официальной платформе UFC Fight Pass уже начался. Схватки основного карда покажут на телеканале «Матч ТВ». Трансляция начнется в 05.00 мск.

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