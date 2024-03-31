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Виктория Дудакова — Мелисса Гатто: началась трансляция боя UFC

Дудакова подерется с Гатто на турнире UFC on ESPN 54 31 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виктория Дудакова.
Фото Соцсети

На арене Boardwalk Hall в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси (США) начался поединок россиянки Виктории Дудаковой против бразильянки Мелиссы Гатто в рамках турнира UFC on ESPN 54.

Следить за ходом поединка можно в прямом эфире на телеканале «Матч! Боец», а также с помощью официальной платформы UFC Fight Pass. На телеканале «Матч ТВ» будет показан только основной кард. Старт эфира — в 05.00 мск.

Ранее Виктория Дудакова выступала в минимальной весовой категории (до 52 кг), в этом поединке россиянка дебютирует в наилегчайшем весе (до 57 кг).

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Виктория Дудакова
UFC
ММА
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