Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 73

В Лас-Вегасе состоялось взвешивание участников турнира UFC on ESPN 73, который пройдет в ночь на 14 декабря.

Участники главного боя Брэндон Ройвал и Манел Кейпе показали одинаковый вес — 57,2 кг.

Участники главного карда:

Брэндон Ройвал (57,2 кг) — Манел Кейпе (57,2 кг)

Гига Чикадзе (66,2 кг) — Кевин Валлехос (65,8 кг)

Сезар Алмейда (84,4 кг) — Цезари Олексейчук (84,1 кг)

Морган Чаррье (66 кг) — Мелкизаэл Коста (66 кг)

Маркус Бучеча (114 кг) — Кеннеди Нзечукву (110,2 кг)