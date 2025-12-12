Стали известны результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 73
В Лас-Вегасе состоялось взвешивание участников турнира UFC on ESPN 73, который пройдет в ночь на 14 декабря.
Участники главного боя Брэндон Ройвал и Манел Кейпе показали одинаковый вес — 57,2 кг.
Участники главного карда:
Брэндон Ройвал (57,2 кг) — Манел Кейпе (57,2 кг)
Гига Чикадзе (66,2 кг) — Кевин Валлехос (65,8 кг)
Сезар Алмейда (84,4 кг) — Цезари Олексейчук (84,1 кг)
Морган Чаррье (66 кг) — Мелкизаэл Коста (66 кг)
Маркус Бучеча (114 кг) — Кеннеди Нзечукву (110,2 кг)
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