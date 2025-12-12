Источник: Макгрегор женится в Ватикане

Бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор женится на матери своих детей Ди Девлин, сообщает GB News.

Церемония бракосочетания пройдет 12 декабря в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в пятницу в Ватикане.

Макгрегор и Девлин воспитывают четырех детей. Пара находится в отношениях 17 лет — с 2008 года. В августе 2020-го ирландец сделал девушке предложение.

37-летний Макгрегор провел за карьеру в ММА 28 боев — 22 победы и 6 поражений. Последний раз он выходил в октагон в июле 2021 году, проиграв Дастину Порье остановкой врачом.