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Петр Ян получил в подарок «Мерседес» после победы над Двалишвили на турнире UFC 323

Руслан Минаев

Российский предприниматель Игорь Алтушкин подарил чемпиону UFC в легчайшем весе Петру Яну автомобиль Mercedes-AMG G63.

В ночь на 7 декабря Ян одержал победу над Двалишвили в реванше единогласным решением судей со счетом 49:46, 49:46, 48:47. Бой проходил в Лас-Вегасе.

Ян взял у Двалишвили реванш — предыдущий поединок соперников в марте 2023 года завершился победой грузина единогласным решением судей.

Теперь на счету Яна 20 побед и 5 поражений в профессиональных ММА.

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Петр Ян
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