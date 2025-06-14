UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: трансляция боев турнира начнется в 2.00 мск 15 июня

В США пройдет турнир UFC on ESPN 69 с главным боем Усман — Бакли

Турнир UFC on ESPN 69 с главным боем Камару Усман — Хоакин Бакли пройдет в ночь с субботу на воскресенье, с 14 на 15 июня.

ММА UFC: Усман — Бакли

Время начала UFC on ESPN 69

Вечер примет спортивный комплекс «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США). Поединки предварительного карда начнутся в 2.00 по московскому времени, главный кард — в 5.00 мск.

Главный кард UFC on ESPN 69

В главном бою UFC on ESPN 69 состоится бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хоакином Бакли.

В соглавном событии американки Роуз Намаюнас и Миранда Маверик проведут бой в женском наилегчайшем весе.

Где смотреть UFC on ESPN 69

Турнир в Атланте в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru по платной подписке, прямой эфир стартует в 2.00 мск.

Главный кард и несколько боев прелимов бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск», эфир запланирован с 4.00 мск.

Следить за результатами UFC on ESPN 69 можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».