UFC on ESPN 69 Усман — Бакли: трансляция боев турнира начнется в 2.00 мск 15 июня
Турнир UFC on ESPN 69 с главным боем Камару Усман — Хоакин Бакли пройдет в ночь с субботу на воскресенье, с 14 на 15 июня.
Время начала UFC on ESPN 69
Вечер примет спортивный комплекс «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США). Поединки предварительного карда начнутся в 2.00 по московскому времени, главный кард — в 5.00 мск.
Главный кард UFC on ESPN 69
В главном бою UFC on ESPN 69 состоится бой в полусреднем весе между нигерийцем Камару Усманом и американцем Хоакином Бакли.
В соглавном событии американки Роуз Намаюнас и Миранда Маверик проведут бой в женском наилегчайшем весе.
Где смотреть UFC on ESPN 69
Турнир в Атланте в полном объеме покажут официальное приложение UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru по платной подписке, прямой эфир стартует в 2.00 мск.
Главный кард и несколько боев прелимов бесплатно покажут телеканал и сайт «Матч ТВ», а вместе с ними — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск», эфир запланирован с 4.00 мск.
Следить за результатами UFC on ESPN 69 можно в матч-центре ММА и ленте новостей UFC на сайте «СЭ».