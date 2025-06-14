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14 июня 2025, 14:30

Камару Усман — Хоакин Бакли: время начала боя, где смотреть трансляцию UFC on ESPN 69

Усман и Бакли проведут бой в главном событии UFC on ESPN 69 15 июня
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Нигериец Камару Усман и американский боец Хоакин Бакли проведут бой в в полусреднем весе в главном событии турнира UFC on ESPN 69.

ММА UFC: Усман — Бакли

Время начала и во сколько бой Усмана против Бакли

UFC on ESPN 69 состоится в спортивном комплексе «Стэйт Фарм Арена» в Атланте (штат Джорджия, США) в ночь с субботы на воскресенье, с 14 на 15 июня. Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени, бой Усмана и Бакли ожидается около 7.30 мск (рекомендуем подключиться к трансляции раньше).

38-летний Усман в своем профессиональном рекорде имеет 20 побед при четырех поражениях.

31-летний Бакли в профессиональной карьере одержал 21 победу и потерпел шесть поражений.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Где смотреть UFC on ESPN 69 и бой Усмана против Бакли

Трансляцию UFC on ESPN 69 в полном объеме ведут официальное приложение UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Главный кард с боем Усман — Бакли показывает канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — платформы Okko и «Кинопоиск» (по подписке).

Результат боя Усман — Баклии других поединков турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC сайта «СЭ».

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