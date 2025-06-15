Топурия объяснил, зачем перешел в легкий вес

Бывший чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия рассказал о причинах перехода в легкий вес.

По его словам, на решение повлияли тяжелые весогонки, которые ему приходилось проходить, чтобы уложиться в лимит.

«В тот момент [когда сбрасывал вес] я был сильно подавлен. Чувствовал себя ужасно и не хотел больше страдать», — цитирует Топурию Championship Rounds.

В феврале президент UFC Дана Уайт объявил, что 28-летний боец освободил титул в полулегком весе и перешел в легкий вес.

В ночь с 28 на 29 июня Топурия проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой за вакантный титул в легком весе на турнире UFC 317.