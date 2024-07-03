UFC Намаюнас — Кортез: дата проведения турнира и бои главного карда
Турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 59 пройдет 13 июля в Денвере (США). Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.
31-летняя Намаюнас последний раз выходила в октагон в марте 2024 года на турнире UFC on ESPN 53, одержав победу над Амандой Рибас единогласным решением судей. На ее счету 12 побед и шесть поражений.
30-летняя Кортез последний бой провела в сентябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227, выиграв у Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей. В ее активе 11 побед и одно поражение.
Участники турнира
Основной кард
Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез
Майк Малотт — Гилберт Урбина
Дрю Добер — Майк Дэвис
Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов
Габриэль Бонфим — Анж Луза
Предварительный кард
Кристиан Родригес — Джулиан Эроса
Коди Брандэйдж — Абдул Разак Альхассан
Вивьен Арауджо — Жасмин Ясудавичус
Луана Сантос — Мария Агапова
Андре Петроски — Джош Фремд
Маркел Медерос — Назим Садыхов