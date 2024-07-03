Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 16:00

UFC Намаюнас — Кортез: дата проведения турнира и бои главного карда

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Турнир по смешанным единоборствам UFC ON ESPN 59 пройдет 13 июля в Денвере (США). Главным событием вечера мма станет бой в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой в этом весе Роуз Намаюнас и Трэйси Кортез.

31-летняя Намаюнас последний раз выходила в октагон в марте 2024 года на турнире UFC on ESPN 53, одержав победу над Амандой Рибас единогласным решением судей. На ее счету 12 побед и шесть поражений.

30-летняя Кортез последний бой провела в сентябре 2023 года в рамках турнира UFC Fight Night 227, выиграв у Жасмин Ясудавичус единогласным решением судей. В ее активе 11 побед и одно поражение.

Участники турнира

Основной кард

Роуз Намаюнас — Трэйси Кортез
Майк Малотт — Гилберт Урбина
Дрю Добер — Майк Дэвис
Сантьяго Понзиниббио — Муслим Салихов
Габриэль Бонфим — Анж Луза

Предварительный кард

Кристиан Родригес — Джулиан Эроса
Коди Брандэйдж — Абдул Разак Альхассан
Вивьен Арауджо — Жасмин Ясудавичус
Луана Сантос — Мария Агапова
Андре Петроски — Джош Фремд
Маркел Медерос — Назим Садыхов

Роуз Намаюнас
Трэйси Кортез
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Чемпион мира по легкой атлетике Жак Фрайтаг найден мертвым в ЮАР
«Оренбург» отстранил Томпсона от тренировок из-за лишнего веса
МО показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ у Новороссийска
В России впервые могут отказаться от трансляций Олимпиады
Крановщик скончался на высоте 32-го этажа из-за жары в Москве
Армия РФ взяла под полный контроль район Новый города Часов Яр в ДНР
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Нганну ответил, не завершит ли карьеру боец после смерти сына

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости