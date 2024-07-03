UFC Лемос — Яндироба: дата проведения турнира и бои главного карда
Турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN пройдет 20 июля в спортивном комплексе «UFC Apex» в городе Энтерпрайз, штат Невада, США. Главным событием вечера ММА станет бой в котором проведут поединок бывшая претендентка на титул чемпионки UFC в минимальном весе бразильянка Аманда Лемус и ее соотечественница Вирна Жандироба.
Главный кард
- Аманда Лемос (Бразилия) — Вирна Яндироба (Бразилия)
- Брэд Таварес (США) — Юн Енг Пак (Корея)
- Стив Гарсия (США) — Сеунгву Чой (Корея)
- Ду Ху Чой (Корея) — Билл Алджео (США)
Смотреть все бои турнира можно будет по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера ММА в США покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.
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