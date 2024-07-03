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Сегодня, 15:08

Тренер Нганну ответил, не завершит ли карьеру боец после смерти сына

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Эрик Никсик, тренер экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, ответил на вопрос о возможном завершении карьеры камерунца после смерти сына.

«Он поправляется. Улыбка возвращается на его лицо, и он все чаще шутит. Он вернулся в зал и немного поболтал со Стриклендом и остальными парнями.

Мы прекрасно понимаем, что далеко не все раны зажили. У него еще будут моменты слабости и уязвимости. Хотя он уже заговорил о следующем бое. Как-то за обедом он сказал, что хотел бы следующий бой посвятить сыну», — сказал Никсик в подкасте The MMA Hour.

Сын Нганну скончался в апреле, ему было всего полтора года.

В своем последнем бою Нганну уступил британцу Энтони Джошуа во втором раунде боксерского турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча состоялась 8 марта 2024 года.

Фрэнсис Нганну
Энтони Джошуа
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