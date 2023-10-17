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UFC может разместить цитату Махачева на стене арены в Лас-Вегасе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ислам Махачев.
Фото Reuters

Глава UFC Дана Уайт заявил, что организация может разместить цитату российского бойца Ислама Махачева на арене в Лас-Вегасе.

11 октября стало известно, что бразильский боец Чарльз Оливейра снялся с боя против Махачева на UFC 294. Его место займет австралиец Александр Волкановски.

Россиянин, комментируя замену соперника, заявил, что звание чемпиона предполагает, что ему все равно, кто стоит против него в октагоне.

Уайт заявил, что хочет, чтобы фраза Махачева появилась на арене Apex и в институте UFC.

«Настолько мне нравится такой подход!» — сказал Уайт на шоу Пэта Макафи.

Поединок между Махачевым и Волкановски состоится 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). В феврале этого года 31-летний россиянин единогласным решением судей победил австралийца на турнире UFC 284 в Перте (Австралия) и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

На счету Махачева 24 победы в 25 боях. Он выиграл 12 последних поединков в UFC.

Алекс Волкановски
Дана Уайт
Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
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