UFC Холлоуэй — Корейский Зомби: полный кард и трансляция турнира 26 августа
26 августа, в субботу, в Сингапуре пройдет турнир UFC Fight Night 225. В главном событии вечера смешанных единоборств подерутся экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй и кореец Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский Зомби». Турнир состоится на арене «Singapore Indoor Stadium», начало — в 12.00 по московскому времени.
Смотреть бесплатно видеотрансляцию UFC Fight Night 225 можно будет на телеканале «Матч ТВ» с 15.00 в прямом эфире 26 августа.
Полный кард UFC Fight Night 225
Главный кард
Макс Холлоуэй — Чон Чхан Сон
Энтони Смит — Раян Спэнн
Гига Чикадзе — Алекс Касэрес
Ринья Накамура — Ферни Гарсия
Эрин Бланчфилд — Тайла Сантос
Джуниор Тафа — Паркер Портер
Прелимы
Валдо Кортес-Акоста — Лукаш Бржески
Тошиоми Казама — Гарретт Армфилд
Чиди Нжокуани — Михал Олексейчук
Сонг Кенан — Роландо Бедоя
Билли Гофф — Юсаку Киношита
На Лианг — ДжейДжей Олдрич
Сеунгву Чой — Жарно Эрренс
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