Холлоуэй — Чон Чхан Сон: время начала боя и где смотреть трансляцию UFC в Сингапуре
Бой UFC Fight Night 225 Холлоуэй — Чон Чхан Сон начнется примерно в 17.30 мск 26 августа
26 августа, в субботу, бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй подерется с корейцем Чон Чхан Соном в главном бою UFC Fight Night 225 в Сингапуре. Их поединок на арене «Singapore Indoor Stadium» начнется примерно в 17.30 по московскому времени.
Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут видеотрансляцию боя Холлоуэя с «Корейским Зомби». Основной кард начнется в 15.00.
Весь вечер единоборств также будет доступен для просмотра в сервисе UFC Fight Pass.
На счету 31-летнего американца Холлоуэя по прозвищу «Благословенный» в ММА — 24 победы и семь поражений. У 36-летнего Чон Чхан Сона — 17 побед и семь поражений.
UFC Холлоуэй — Корейский Зомби: полный кард и трансляция турнира 26 августа
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