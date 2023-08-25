26 августа, в субботу, бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй подерется с корейцем Чон Чхан Соном в главном бою UFC Fight Night 225 в Сингапуре. Их поединок на арене «Singapore Indoor Stadium» начнется примерно в 17.30 по московскому времени.

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут видеотрансляцию боя Холлоуэя с «Корейским Зомби». Основной кард начнется в 15.00.

Весь вечер единоборств также будет доступен для просмотра в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 31-летнего американца Холлоуэя по прозвищу «Благословенный» в ММА — 24 победы и семь поражений. У 36-летнего Чон Чхан Сона — 17 побед и семь поражений.

UFC Холлоуэй — Корейский Зомби: полный кард и трансляция турнира 26 августа