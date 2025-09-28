Бокс/ММА
28 сентября, 00:20

UFC Fight Night Улберг — Рейес: трансляция боев турнира в прямом эфире

UFC Fight Night с главным боем Улберг vs. Рейес пройдет 28 сентября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 260 (также известный как UFC on ESPN+ 118) состоится в ночь на воскресенье, 28 сентября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Перт Арена» в Перте (Австралия). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, а основного карда — в 5.00 мск.

В главном событии шоу запланирован бой в полутяжелом весе между австралийцем Карлосом Улбергом и американцем Домиником Рейесом. Соглавный поединок — в полутяжелом весе между австралийцем Джимми Крутом и хорватом Иваном Эрсланом.

Карлос Улберг&nbsp;vs. Доминик Рейес.UFC Fight Night Ульберг — Рейес: дата, кард боев турнира, где смотреть трансляцию

Трансляция UFC Fight Night Улберг — Рейес с 5.00 по московскому времени будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass, онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск». С 2.00 мск прямой эфир будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC Fight Night 260 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте

Доминик Рейес
Карлос Улберг
UFC Fight Night Улберг — Рейес: прямая трансляция начнется в 2.00 мск 28 сентября

Улберг нокаутировал Рейеса на турнире UFC Fight Night 260

