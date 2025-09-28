Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 260 (также известный как UFC on ESPN+ 118) состоится в ночь на воскресенье, 28 сентября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Перт Арена» в Перте (Австралия). Время начала турнира — в 2.00 по московскому времени, а основного карда — в 5.00 мск.

В главном событии шоу запланирован бой в полутяжелом весе между австралийцем Карлосом Улбергом и американцем Домиником Рейесом. Соглавный поединок — в полутяжелом весе между австралийцем Джимми Крутом и хорватом Иваном Эрсланом.

Трансляция UFC Fight Night Улберг — Рейес с 5.00 по московскому времени будет доступна на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), канале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass, онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск». С 2.00 мск прямой эфир будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе).

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC Fight Night 260 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте