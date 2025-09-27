Турнир UFC Fight Night 260 пройдет в ночь с 27 на 28 сентября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «RAC Арена» в Перте (Австралия). Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Возглавит шоу поединок в полутяжелом весе между новозеландцем Карлосом Улбергом и американцем Домиником Рейесом.

За результатами UFC Fight Night 260 можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).