27 сентября, 14:30

UFC Fight Night Улберг — Рейес: прямая трансляция начнется в 2.00 мск 28 сентября

Турнир UFC Fight Night 260 пройдет в Перте (Австралия) 28 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Улберг.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 260 пройдет в ночь с 27 на 28 сентября. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе «RAC Арена» в Перте (Австралия). Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 по московскому времени.

Возглавит шоу поединок в полутяжелом весе между новозеландцем Карлосом Улбергом и американцем Домиником Рейесом.

За результатами UFC Fight Night 260 можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Доминик Рейес
Карлос Улберг
