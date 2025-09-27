Бокс/ММА
27 сентября, 11:42

Маддалена — о бое с Махачевым: «Это будет лучший Ислам, которого мы когда-либо видели»

Сергей Ярошенко

Чемпион UFC в полусреднем весе Джек Делла Маддалена прокомментировал предстоящий поединок с россиянином Исламом Махачевым.

«Иногда сгонка веса замедляет вас. Поэтому я ожидаю лучшего Ислама, более сильного. Думаю, это будет лучший Ислам Махачев, которого мы когда-либо видели», — сказал боец в интервью каналу Submission Radio.

Поединок состоится 16 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке.

За карьеру 33-летний россиянин одержал 27 побед и потерпел 1 поражение. На счету 28-летнего австралийца 18 побед и 2 поражения.

Джек Делла Маддалена
Ислам Махачев
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
