Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

29 марта, 09:00

UFC Fight Night Морено — Эрцег: кард боев турнира, где смотреть трансляцию

UFC Fight Night Морено — Эрцег пройдет в ночь с 29 на 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Брэндон Морено.
Фото Global Look Press

UFC Fight Night Морено — Эрцег пройдет на «Арене CDMX» в Мехико (Мексика) в ночь с 29 на 30 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (23-8-2) из Мексики сойдется с австралийцем Стивом Эрцегом (13-3). «СЭ» публикует кард турнира.

Основной кард UFC Fight Night Морено — Эрцег

Брэндон Морено — Стив Эрцег

Мануэль Торрес — Дрю Добер

Келвин Гастелум — Джо Пайфер

Рауль Росас-младший — Винс Моралес

Дэвид Мартинес — Саймон Оливейра

Роналдо Родригес — Кевин Борджас

Предварительный кард UFC Fight Night Морено — Эрцег

Эдгар Чайрез — Си Джей Вергара

Хосе Дэниел Медина — Атеба Гаутье

Кристиан Родригес — Мелкизаэл Коста

Лупита Годинез — Джулия Поластри

Рафа Гарсия — Винс Пичел

Джамалл Эммерс — Габриэль Миранда

Маркуэль Медерос — Остин Хаббард

Где смотреть UFC Fight Night Морено — Эрцег

Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию UFC on ESPN 64 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 2.00 мск). Также следить за ходом поединков главного карда можно на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке в ретрансляции федерального канала.

Брэндон Морено
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Теннисистка Яна Сизикова и баскетболист Михаил Кулагин обручились
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

UFC Fight Night Морено — Эрцег: время начала турнира, где смотреть трансляцию боев

UFC Fight Night Морено — Эрцег: трансляция боев главного карда начнется в 2.00 мск 30 марта

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости