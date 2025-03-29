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29 марта, 12:00

UFC Fight Night Морено — Эрцег: трансляция боев главного карда начнется в 2.00 мск 30 марта

UFC on ESPN 64 пройдет в Мехико (Мексика) 30 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Брэндон Морено.
Фото Global Look Press

UFC Fight Night Морено — Эрцег (UFC on ESPN 64) пройдет в спорткомплексе Arena CDMX в Мехико (Мексика) в ночь с 29 на 30 марта. Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (23-8-2) сойдется со Стивом Эрцегом (13-3). Соглавным событием шоу станет поединок в легком весе между Мануэлем Торресом (15-3) и Дрю Добером (27-15-0-1).

Результаты противостояний вечера также можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ». Основной кард покажут на телеканале «Матч ТВ», а также в ретрансляции федерального канала на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке В полном объеме трансляцию UFC on ESPN 64 можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass.

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Брэндон Морено
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