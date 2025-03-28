Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night Морено — Эрцег (UFC on ESPN 64) состоится в ночь с 29 на 30 марта. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Арена CDMX» в Мехико (Мексика). Начало — в 23.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 2.00 мск.

В главном бою бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Брэндон Морено (23-8-2) сойдется со Стивом Эрцегом (13-3).

Результаты противостояний вечера можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию UFC on ESPN 64 в полном объеме можно смотреть на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. На «Матч ТВ» покажут только бои основного карда (с 2.00 мск). Также следить за ходом поединков главного карда можно на платформах «Окко» и «Кинопоиск» по платной подписке в ретрансляции федерального канала.

UFC: материалы и новости, обзоры боев и турниров, карточки бойцов и расписание поединков в разделе нашего сайта