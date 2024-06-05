Порье перечислил все травмы, которые он получил в титульном бою с Махачевым
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье рассказал, какие получил травмы в титульном поединке с россиянином Исламом Махачевым.
«Нос сильно сломан, ребро сломано, и крестообразная связка частично порвана», — написал Порье в своих социальных сетях.
В главном событии турнира UFC 302 в Нью-Джерси (США) Махачев досрочно победил Порье, применив удушающий прием в пятом раунде. 32-летний уроженец Дагестана успешно провел третью защиту титула в легком весе.
Новости