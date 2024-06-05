UFC Fight Night Каннонир — Имавов: дата и главный кард боев турнира
Имавов проведет поединок против Каннонира на UFC Fight Night 242 9 июня
Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 242 пройдет в ночь с 8 на 9 июня. Вечер ММА состоится в спортивном комплексе KFC Yum! Center в Луисвилле, штат Кентукки (США). Начало — в 00.00 по московскому времени.
В главном событии ивента пройдет поединок между французским бойцом российского происхождения Нассурдином Имавовым и американцем Джаредом Каннониром. Публикуем главный кард турнира.
Основной кард UFC Fight Night 242
Джаред Канноньер — Нассурдин Имавов
Доминик Рейес — Дастин Джакоби
Рауль Росас — Рикки Турсиос
Брунну Феррейра — Дастин Штольцфус
Хулиан Маркес — Закари Риз
Мигель Баеза — Пунахэле Сориано
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