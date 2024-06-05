Соннен: «Либо Конор подерется с Чендлером на UFC 303, либо этого боя никогда не будет»

Аналитик и бывший боец UFC Чейл Соннен (31-17) считает, что экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) нарушит собственный кодекс, если снимется с боя с шестым номером рейтинга в легком весе Майклом Чендлером (23-8).

«Одно из правил Конора — шоу должно продолжаться. Я оказался рядом с Конором Макгрегором, когда Жозе Альдо выбыл из боя, а Чед Мендес вышел на замену, и мы были в кампусе ESPN, где работали с прессой. Я был там, когда Конор принял звонок, и он не беспокоился о смене соперника, потому что шоу должно продолжаться, и я просто не верю, что за месяц до боя, будь то болезнь, травма или любое другое оправдание, Конор будет тянуть. Это изменит кодекс, которого он как человек должен неукоснительно придерживаться.

Но я скажу вам следующее: переноса этого боя не будет. Либо они дерутся 29-го, либо мы двигаемся дальше. И, кстати, шоу все равно состоится. Я верю, что Конор будет драться с Чендлером, я могу с уверенностью сказать вам это. Однако, если этого не произойдет, то Майкл против Макса Холлоуэя в рамках BMF — это тот бой, который нужно организовать», — начал Соннен на своем YouTube-канале.

Ранее была отменена пресс-конференция UFC 303 в Дублине, Ирландия. Также UFC скрыла с публичного доступа на YouTube бои Макгрегора.