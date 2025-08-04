UFC Fight Night Долидзе — Хернандес: дата и время начала, кард боев, где смотреть трансляцию
Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 72 или UFC Vegas 109) состоится в ночь на воскресенье, 10 августа. Событие пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».
Время начала боев турнире UFC Fight Night Долидзе — Хернандес
Шоу стартует с предварительного карда в 23.00 мск 9 августа. Поединки главного карда — в 2.00 мск 10 августа.
Главным событием вечера станет бой в среднем весе между грузином Романом Долидзе и американцем мексиканского происхождения Энтони Хернандесом. В соглавном поединке — бой в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и корейцем Пак Хен Соном.
Кард боев турнира UFC Fight Night Долидзе — Хернандес
Главный кард
Роман Долидзе (15-3) — Энтони Хернандес (14-2-0-1)
Стив Эрцег (13-4) — Пак Хен Сон (10-0)
Ясмин Лусиндо (17-6) — Анджела Хилл (18-14)
Андрэ Фили (24-12-0-1) — Кристиан Родригез (12-3)
Майлс Джонс (16-3) — Жан Мацумото (16-1)
Эрик Андрес (17-8-0-1) — Кристиан Лерой Данкан (11-2)
Предварительный кард
Джулиус Уокер (6-1) — Рафаэль Серкейра (11-2)
Элайджа Смит (8-1) — Тошиоми Казама (11-4)
Джозелин Эдвардс (15-6) — Присцила Качоэйра (13-6)
Урош Медич (10-3) — Гилберт Урбина (7-3)
Габриэлла Фернандес (10-3) — Юлия Столяренко (11-9-2)
Где смотреть UFC Fight Night Долидзе — Хернандес
Все поединки турнира UFC Fight Night покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало трансляции — в 23.30 мск 9 августа по московскому времени
Основной кард и другие главные бои покажет телеканал и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 00.00 мск 10 августа.
Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.