Турнир UFC Fight Night с главным боем Долидзе vs. Хернандес пройдет 10 августа в Лас-Вегасе

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 72 или UFC Vegas 109) состоится в ночь на воскресенье, 10 августа. Событие пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Шоу стартует с предварительного карда в 23.00 мск 9 августа. Поединки главного карда — в 2.00 мск 10 августа.

Главным событием вечера станет бой в среднем весе между грузином Романом Долидзе и американцем мексиканского происхождения Энтони Хернандесом. В соглавном поединке — бой в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и корейцем Пак Хен Соном.

Кард боев турнира UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Главный кард

Роман Долидзе (15-3) — Энтони Хернандес (14-2-0-1)

Стив Эрцег (13-4) — Пак Хен Сон (10-0)

Ясмин Лусиндо (17-6) — Анджела Хилл (18-14)

Андрэ Фили (24-12-0-1) — Кристиан Родригез (12-3)

Майлс Джонс (16-3) — Жан Мацумото (16-1)

Эрик Андрес (17-8-0-1) — Кристиан Лерой Данкан (11-2)

Предварительный кард

Джулиус Уокер (6-1) — Рафаэль Серкейра (11-2)

Элайджа Смит (8-1) — Тошиоми Казама (11-4)

Джозелин Эдвардс (15-6) — Присцила Качоэйра (13-6)

Урош Медич (10-3) — Гилберт Урбина (7-3)

Габриэлла Фернандес (10-3) — Юлия Столяренко (11-9-2)

Где смотреть UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Все поединки турнира UFC Fight Night покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало трансляции — в 23.30 мск 9 августа по московскому времени

Основной кард и другие главные бои покажет телеканал и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 00.00 мск 10 августа.

Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.