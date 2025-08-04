Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

4 августа, 23:00

UFC Fight Night Долидзе — Хернандес: дата и время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night с главным боем Долидзе vs. Хернандес пройдет 10 августа в Лас-Вегасе
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC Fight Night (также известный как UFC on ESPN 72 или UFC Vegas 109) состоится в ночь на воскресенье, 10 августа. Событие пройдет в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в спортивном комплексе «UFC Apex».

Время начала боев турнире UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Шоу стартует с предварительного карда в 23.00 мск 9 августа. Поединки главного карда — в 2.00 мск 10 августа.

Главным событием вечера станет бой в среднем весе между грузином Романом Долидзе и американцем мексиканского происхождения Энтони Хернандесом. В соглавном поединке — бой в наилегчайшем весе между австралийцем Стивом Эрцегом и корейцем Пак Хен Соном.

Кард боев турнира UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Главный кард

  • Роман Долидзе (15-3) — Энтони Хернандес (14-2-0-1)

  • Стив Эрцег (13-4) — Пак Хен Сон (10-0)

  • Ясмин Лусиндо (17-6) — Анджела Хилл (18-14)

  • Андрэ Фили (24-12-0-1) — Кристиан Родригез (12-3)

  • Майлс Джонс (16-3) — Жан Мацумото (16-1)

  • Эрик Андрес (17-8-0-1) — Кристиан Лерой Данкан (11-2)

Предварительный кард

  • Джулиус Уокер (6-1) — Рафаэль Серкейра (11-2)

  • Элайджа Смит (8-1) — Тошиоми Казама (11-4)

  • Джозелин Эдвардс (15-6) — Присцила Качоэйра (13-6)

  • Урош Медич (10-3) — Гилберт Урбина (7-3)

  • Габриэлла Фернандес (10-3) — Юлия Столяренко (11-9-2)

Где смотреть UFC Fight Night Долидзе — Хернандес

Все поединки турнира UFC Fight Night покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (по подписке). Начало трансляции — в 23.30 мск 9 августа по московскому времени

Основной кард и другие главные бои покажет телеканал и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), а вместе с ними — онлайн-платформы «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке, в окне федерального телеэфира). Начало — в 00.00 мск 10 августа.

Отслеживать расписание, результаты поединков и последние новости можно в матч-центре ММА и ленте новостей раздела UFC нашего сайта.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Роман Долидзе
Энтони Эрнандес
UFC
ММА
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Хабиб назвал Мохаммеда Али величайшим спортсменом за последние 100 лет

Лобов хочет отсудить у Макгрегора 7,5 миллиона долларов

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости