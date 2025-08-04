Бокс/ММА
4 августа, 16:25

Хабиб назвал Мохаммеда Али величайшим спортсменом за последние 100 лет

Руслан Минаев

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает экс абсолютного чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али величайшим спортсменом за последние 100 лет.

«Не только из-за достижений на ринге, но и из-за ценностей, которые он отстаивал, из-за уроков, которые он преподал, из-за миллионов людей, которых он вдохновил. Настоящий пример для подражания для поколений», — цитирует россиянина Red Corner MMA.

Али является олимпийским чемпионом Рима-1960. В профессиональной карьере он дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе — с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978 год. Он шесть раз признавался боксером года. За карьеру Али провел 61 бой — 56 побед и 5 поражений. Американец скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.

Хабиб Нурмагомедов
Бокс
Мохаммед Али
ММА
  • Bodhishatva

    А что комментарии закрыли под блестящим интервью? И почему нет интервью Лобова, где он рассказывает как Хабиб не смог с ним справиться и вместо того, чтоб пять лет тренироваться,тут же вернулся с толпой братьев, которые старше его на две недели.

    05.08.2025

  • xodok

    Хабиб знает об Али только из интернета, какое мнение у него могло появиться, Али легенда и Хабиб тут как тут, присоседился рядом с именем легенды.

    04.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Мнение Хабиба очень важно для нас

    04.08.2025

    • Царукян — о бое Чимаев — Дю Плесси: «Хамзат в этом бою должен хорошо дышать»

    UFC Fight Night Долидзе — Хернандес: дата и время начала, кард боев, где смотреть трансляцию

