Хабиб назвал Мохаммеда Али величайшим спортсменом за последние 100 лет

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов считает экс абсолютного чемпиона мира по боксу Мохаммеда Али величайшим спортсменом за последние 100 лет.

«Не только из-за достижений на ринге, но и из-за ценностей, которые он отстаивал, из-за уроков, которые он преподал, из-за миллионов людей, которых он вдохновил. Настоящий пример для подражания для поколений», — цитирует россиянина Red Corner MMA.

Али является олимпийским чемпионом Рима-1960. В профессиональной карьере он дважды становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе — с 1964 по 1966 год и с 1974 по 1978 год. Он шесть раз признавался боксером года. За карьеру Али провел 61 бой — 56 побед и 5 поражений. Американец скончался 3 июня 2016 года в возрасте 74 лет.