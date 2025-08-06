Лобов хочет отсудить у Макгрегора 7,5 миллиона долларов

Российский боец ММА Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, что хочет отсудить у ирландца Конора Макгрегора 7,5 миллиона долларов за помощь в создании виски Proper Twelve.

«История печальная на самом деле. Я для Конора всегда все делал, у нас были братские отношения, к примеру, каждый лагерь Конор всем всегда платил, но я никогда не позволял себе взять деньги. Мне давали, я говорил: «Конор, нет, ты мой брат, я никогда не приму». Хотя мне деньги нужны были, я не такой миллионер, как Конор.

Иск у меня на 7,5 миллиона. Деньги — это, конечно, важно, но я хочу, чтобы меня признали сооснователем бренда. Конечно, я все это готовил для Конора, без него это невозможно, поэтому ему и 95 процентов, а мне только 5. Но и без моей работы эта сделка не состоялась бы. Я хочу, чтобы моя работа была признана, а то мне ни денег не дали, ни спасибо — ничего. Хотя бы сказали: «Артем тоже помогал». Но меня просто выкинули на обочину.

Proper Twelve продается где-то 330 тысяч ящиков в год, это примерно 120 миллионов долларов в год. Это только в Америке. Его еще не во всех странах запустили даже. Этот виски очень-очень серьезно идет, и сейчас компания оценивается в 1,5-2 миллиарда», — сказал Лобов.