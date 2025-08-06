Бокс/ММА
6 августа, 10:32

Лобов хочет отсудить у Макгрегора 7,5 миллиона долларов

Никита Горшенин
Корреспондент
Артем Лобов.
Фото соцсети

Российский боец ММА Артем Лобов в интервью «СЭ» рассказал, что хочет отсудить у ирландца Конора Макгрегора 7,5 миллиона долларов за помощь в создании виски Proper Twelve.

«История печальная на самом деле. Я для Конора всегда все делал, у нас были братские отношения, к примеру, каждый лагерь Конор всем всегда платил, но я никогда не позволял себе взять деньги. Мне давали, я говорил: «Конор, нет, ты мой брат, я никогда не приму». Хотя мне деньги нужны были, я не такой миллионер, как Конор.

Иск у меня на 7,5 миллиона. Деньги — это, конечно, важно, но я хочу, чтобы меня признали сооснователем бренда. Конечно, я все это готовил для Конора, без него это невозможно, поэтому ему и 95 процентов, а мне только 5. Но и без моей работы эта сделка не состоялась бы. Я хочу, чтобы моя работа была признана, а то мне ни денег не дали, ни спасибо — ничего. Хотя бы сказали: «Артем тоже помогал». Но меня просто выкинули на обочину.

Proper Twelve продается где-то 330 тысяч ящиков в год, это примерно 120 миллионов долларов в год. Это только в Америке. Его еще не во всех странах запустили даже. Этот виски очень-очень серьезно идет, и сейчас компания оценивается в 1,5-2 миллиарда», — сказал Лобов.

Конор Макгрегор и&nbsp;Артем Лобов.Лобов хочет отсудить у Макгрегора 7,5 миллиона: «Я был верным другом, придумал идею его виски, а он ничего не заплатил»
Конор Макгрегор
Артем Лобов
UFC
  • pupkin-221

    кличка "Лобок" - этим все сказано ! :laughing::laughing::laughing:

    07.08.2025

  • он про Конора говорил брат

    06.08.2025

  • КИРИЛСОН

    Вот ведь какой альтруист... Теперь Хабиб - брат?

    06.08.2025

  • Олег 70

    ты-лох!

    06.08.2025

  • truex

    Ирландский боец, а не российский

    06.08.2025

  • Деп Б.Охта

    ...Мне давали, я говорил: «Конор, нет, ты мой брат, я никогда не приму»... =========================================== Так давали же!!! Почему не брал? ================================ ...Я хочу, чтобы моя работа была признана, а то мне ни денег не дали, ни спасибо... ================================================= Видимо этот Лобов сильно наполучал по голове! Денег давали, но он не брал. А теперь в суд за то, что денег нет!!! Ну не идиот ли?

    06.08.2025

