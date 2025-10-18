UFC Fight Night де Риддер — Эрнадес: время начала турнира, кард боев, где смотреть трансляцию

Турнир UFC Fight Night пройдет в Ванкувере (Канада) в ночь с 18 на 19 октября. Бои на «Роджерс Арене» начнутся в 23.00 18 октября по московскому времени, а главный кард стартует — в 2.00.

Главный кард турнира UFC Fight Night 18 и 19 октября

Рейнир де Риддер (20-2) — Энтони Эрнандес (15-2-0-1)

Кевин Холланд (28-14) — Майк Мэлотт (12-2-1)

Марлон Вера (21-10-1) — Айманн Захаби (13-2)

Манон Фиоро (12-2) — Жасмин Джасдависиус (14-3)

Коди Гибсон (21-11) — Аори Кюиленг (25-11-1-1)

Кайл Нельсон (16-6-1) — Мэтт Фревола (11-5-1)

Предварительный кард турнира UFC Fight Night 18 и 19 октября

Чарльз Жорден (16-8-1) — Дэйви Грант (15-7)

Бруно Силва (14-8-2-1) — Юн Сун Пак (10-1)

Дэнни Барлоу (9-1) — Джордан Сантос (10-2)

Кайл Преполец (17-9) — Дрю Добер (27-16-0-1)

Стефани Лучано (6-2-1) — Равена Оливейра (7-2-1)

Азамат Бекоев (20-3) — Юсри Белгаруи (8-3)

Мелисса Кроден (6-2) — Таинара Лисбоа (6-3)

В полном объеме турнир покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, канал «Матч Боец» и сайт matchtv.ru на платной основе. С 1.00 мск трансляцию также будут вести канал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно) и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (в окне ретрансляции федерального канала).

Результаты и последние новости отслеживайте в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».