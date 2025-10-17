Дана Уайт: «Оливейра против Холлоуэя — потрясающий бой. Мы обсудим это»

Президент UFC Дана Уайт положительно оценил потенциальный реванш между Чарльзом Оливейрой и Максом Холлоуэем.

Бразилец вызвал американца после победы над Матеушем Гамротом 11 октября на турнире UFC в Рио-де-Жанейро.

«Очевидно, если они снова встретятся, это будет потрясающий бой. Мы это обсудим», — цитирует Уайта TheMacLife.

Бой между Холлоуэем и Оливейрой состоялся в 2015 году — победу техническим нокаутом одержал американец.