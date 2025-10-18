UFC Fight Night де Риддер — Эрнадес и Бекоев — Белгаруи: трансляция боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 262 состоится в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 октября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Роджерс Арена» в Ванкувере (Канада). Время начала турнира — в 23.00 по московскому времени 18 октября, основного карда — в 2.00 мск 19 октября.

В главном событии шоу запланирован бой в среднем весе между Ранье де Риддером из Нидерландов и американцем Бренданом Алленом. Соглавное событие UFC Fight Night 2262 — бой в полусреднем весе между американцем Кевином Холландом и канадцем Майком Малоттом.

С 23.00 мск прямой эфир UFC Fight Night в Ванкувере будет идти на UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец» и сайте matchtv.ru (на платной основе). С 1.00 мск трансляция будет доступна также на телеканале и сайте «Матч ТВ» (бесплатно), онлайн-кинотеатрах Okko и «Кинопоиск» (в ретрансляции федерального ТВ).

Ключевые события и результаты поединков турнира UFC Fight Night 262 можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на нашем сайте.