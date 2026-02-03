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3 февраля, 20:00

UFC Fight Night Баутиста — Оливейра: дата и время начала, кард боев турнира

UFC Fight Night 266 пройдет в Лас-Вегасе (США) 8 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 февраля. Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.

Кард UFC Fight Night 266

Основной кард

  • Марио Баутиста — Винисиус Оливейра
  • Кьодзи Хоригучи — Амир Альбази
  • Жаилтон Алмейда — Ризван Куниев
  • Михал Олексейчук — Марк-Андре Баррио
  • Фарид Башарат — Жан Мацумото
  • Дастин Джейкоби — Джулиус Уокер

Предварительный кард

  • Даниил Донченко — Алекс Мороно
  • Николай Веретенников — Нико Прайс
  • Кетлен Соуза — Бруна Бразил
  • Саид Нурмагомедов — Джавид Башарат
  • Ван Цун — Эдуарда Моура
  • Якуб Виклаш — Муин Гафуров
  • Присцила Качоэйра — Клаудиа Сигула

Где смотреть UFC Fight Night 266

В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

За результатами можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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