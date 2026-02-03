UFC Fight Night Баутиста — Оливейра: дата и время начала, кард боев турнира
UFC Fight Night 266 пройдет в Лас-Вегасе (США) 8 февраля
Турнир UFC Fight Night 266 пройдет на арене UFC APEX в Лас-Вегасе (США) в ночь с 7 на 8 февраля. Начало — в 2.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 5.00 мск.
Кард UFC Fight Night 266
Основной кард
- Марио Баутиста — Винисиус Оливейра
- Кьодзи Хоригучи — Амир Альбази
- Жаилтон Алмейда — Ризван Куниев
- Михал Олексейчук — Марк-Андре Баррио
- Фарид Башарат — Жан Мацумото
- Дастин Джейкоби — Джулиус Уокер
Предварительный кард
- Даниил Донченко — Алекс Мороно
- Николай Веретенников — Нико Прайс
- Кетлен Соуза — Бруна Бразил
- Саид Нурмагомедов — Джавид Башарат
- Ван Цун — Эдуарда Моура
- Якуб Виклаш — Муин Гафуров
- Присцила Качоэйра — Клаудиа Сигула
Где смотреть UFC Fight Night 266
В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).
За результатами можно следить в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».
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